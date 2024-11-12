Арктик СПГ 2 почти полностью приостановил добычу на своих газовых месторождениях

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ноябре проект "Арктик СПГ 2" практически полностью прекратил добычу на своих газовых месторождениях, доведя её до нуля. Причиной этого явился остановка сжижения, произошедшая в прошлом месяце на фоне западных санкций, сообщает Profinance.ru со ссылкой на Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, CC BY-SA 3.0

Как сообщили источники, знакомые с отраслевой статистикой, в первые десять дней ноября месторождения, обслуживающие объект под управлением ПАО "НОВАТЭК", выкачивали всего лишь 0,4 миллиона кубометров газа в сутки. Это значение более чем на 90% ниже средней добычи за большую часть октября и стало самым низким показателем для проекта, начиная с сентября 2023 года.

Даже во время испытаний и запуска первой линии "Арктик СПГ 2" в четвёртом квартале прошлого года добыча на его месторождениях колебалась от 2 до почти 14 миллионов кубометров в день, как сообщил информированный источник. Снижение производства газа в "Арктик СПГ 2" в ноябре последовало за прекращением сжижения на заводе.

Проект "Арктик СПГ 2" играет важную роль для России в контексте увеличения экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и развития Северного морского пути, поэтому он стал объектом нескольких волн западных санкций в прошлом году.

Эти меры, введенные США и их союзниками, фактически исключили других инвесторов, ограничили доступ завода к необходимым для навигации в арктических водах танкерам ледового класса и отпугнули иностранных покупателей.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.



Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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