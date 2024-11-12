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На доходы ХМАО живёт почти вся Россия, однако самому региону остаётся лишь малая часть

Экономика

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) строительство масштабных инфраструктурных и социальных объектов преимущественно финансируется за счет регионального бюджета. При этом значительная часть налоговых отчислений поступает в федеральный бюджет, сообщает muksun.fm.

На доходы ХМАО живёт почти вся Россия, однако самому региону остаётся лишь малая часть
Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

Согласно данным за 2023 год, ХМАО лидирует по налоговой нагрузке в России. Из внутреннего регионального продукта (ВРП) 57% уходит на отчисления. В то же время в региональном бюджете остается лишь 7,9% от ВРП.

В числовом выражении это выглядит следующим образом: из 4 триллионов рублей, собранных в 2023 году, 3,7 триллиона поступили от нефтяной отрасли. Из них 2,7 триллиона перечислены в федеральный бюджет в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В региональном бюджете остается около 300 миллиардов рублей нефтяных доходов.

До 2025 года на восемь приоритетных объектов будет выделено 56 миллиардов рублей. Из них 51 миллиард (более 90%) предоставит региональный бюджет. Оставшиеся менее 10% будут распределены следующим образом: 2,7% поступят от муниципальных образований.

Среди выделенных объектов: мост через Обь в Сургуте, школы, больницы и спортивные центры. Финансирование по каждому из объектов распределено следующим образом:

Научно-технологический центр в Сургуте до 2024 года не получит финансирования из федерального бюджета, несмотря на общие затраты в размере 10 миллиардов рублей. Таким образом, его строительство будет полностью профинансировано за счет регионального бюджета.

Данные показатели свидетельствуют о том, что ХМАО вносит существенный вклад в федеральный бюджет, при этом строит объекты для себя за счет собственных средств. В то же время социальная инфраструктура округа отстает от некоторых регионов, которые получают значительную поддержку из федерального бюджета.

Уточнения

Ха́нты-Манси́йский автоно́мный о́круг — Югра́ (ХМАО — Югра) (хант. Хӑнты-Мансийской автономной округ — Югра) — субъект Российской Федерации. Территориально является частью Тюменской области.
 

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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