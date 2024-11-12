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Эти бизнес-идеи в России обречены на провал в 2025 году

1:52
Экономика

Планируя запустить бизнес в 2025 году, необходимо тщательно проанализировать устаревшие ниши, чтобы избежать убытков и разочарований. Станислав Скуйбеда, эксперт инвестиционной компании "Лига Инвесторов", в беседе с ИА RuNews24.ru выделил пять обреченных на провал бизнес-идей.

Эти бизнес-идеи в России обречены на провал в 2025 году
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Розничные магазины без уникальности: дорогая аренда, высокая конкуренция и отсутствие спроса делают традиционные розничные магазины нерентабельными, если у них нет уникальных товаров или концепций.

2. Службы доставки без инноваций: сфера доставки насыщена, и выделиться можно только предлагая революционные решения, такие как доставка с помощью дронов или автоматизированные системы на основе искусственного интеллекта.

3. Устаревшие технологии и методы: бизнес, основанный на устаревших технологиях или методах, без намерения внедрять инновации, обречен на неудачу. Например, видеопрокаты, которые были популярны в прошлом, сегодня неактуальны.

4. Универсальные эксперты: в эпоху информационного изобилия люди больше не доверяют универсальным "экспертам". Для успеха необходимо специализироваться в конкретной области и предлагать уникальные знания.

5. Пустые платформы: платформы, не предлагающие ценного контента или авторитетных экспертов, не будут привлекать аудиторию и быстро закроются.

Скуйбеда подчеркнул, что успешные компании будущего будут отличаться уникальностью, гибкостью и ориентацией на реальные потребности клиентов. Не стоит полагаться на устаревшие модели, стоит думать наперед и создавать бизнес, приносящий пользу.

Уточнения

Бизнес-идея — идея, которая может быть использована для построения новой компании или нового направления деятельности в уже работающей компании.

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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