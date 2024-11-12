В Индии заявили о готовности к поощрению сотрудничества с Россией

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Индия готова поощрять сотрудничество с Россией
2:02
Экономика

В начале встречи Российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о намерении развивать совместные предприятия и другие формы сотрудничества с Россией.

Индия готова поощрять сотрудничество с Россией
Фото: pixabay.com by ParagKini, PDM

"Индия, которая в ближайшие десятилетия планирует рост экономики не менее чем на 8%, явно ценит надёжного партнёра, когда речь идёт о ресурсах, технологиях и передовых знаниях. Мы отмечаем растущий интерес России к нашей программе "Сделано в Индии" и будем поощрять совместные предприятия и другие формы сотрудничества", — сказал он.

В Дели во вторник проходит двадцать пятое заседание межправительственной комиссии России и Индии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Со стороны России комиссию возглавляет первый заместитель премьер-министра Денис Мантуров, со стороны Индии — Субраманьям Джайшанкар.

Межправительственная комиссия — это механизм для регулярного мониторинга прогресса в сферах торговли и экономического сотрудничества между двумя странами. Она была создана соглашением о межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, которое было подписано в мае 1992 года. Первое заседание комиссии состоялось в середине сентября 1994 года.

Напомним, сейчас Индия является одним из основных покупателей российской нефти. Индийские чиновники неоднократно подчёркивали, что предприятия страны будут покупать нефть там, где это для них наиболее выгодно.

Вообще же в Индии полагают вполне реальным достижение ежегодного торгового оборота с Россией в сто миллиардов долларов к 2030 году. А может быть, и раньше.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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