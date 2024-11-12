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Россиянам рассказали, что будет с ценами на продукты к Новому году

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Экономика

Такой прогноз озвучил аналитик агропромышленного сектора Сергей Курченко. По имеющимся данным, один из крупных игроков на рынке сливочного масла принял решение не повышать цены, а наоборот, снизить их на 10%.

Россиянам рассказали, что будет с ценами на продукты к Новому году
Фото: Freepik is licensed under Free license

Эта стратегия, как ожидается, поможет стабилизировать спрос и может привести к тому, что другие компании также будут вынуждены следовать этому примеру и корректировать свои ценовые политики.

Аналитик отметил, что снижение цен на сливочное масло может оказать влияние и на стоимость других молочных изделий. Также это может стать позитивным знаком для потребителей перед предстоящими новогодними праздниками. Обычно в этот период производители, учитывая растущий спрос, принимают решение о повышении цен на продукцию.

 

 

 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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