Россиянам рассказали, что будет с ценами на продукты к Новому году

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Такой прогноз озвучил аналитик агропромышленного сектора Сергей Курченко. По имеющимся данным, один из крупных игроков на рынке сливочного масла принял решение не повышать цены, а наоборот, снизить их на 10%.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Эта стратегия, как ожидается, поможет стабилизировать спрос и может привести к тому, что другие компании также будут вынуждены следовать этому примеру и корректировать свои ценовые политики.

Аналитик отметил, что снижение цен на сливочное масло может оказать влияние и на стоимость других молочных изделий. Также это может стать позитивным знаком для потребителей перед предстоящими новогодними праздниками. Обычно в этот период производители, учитывая растущий спрос, принимают решение о повышении цен на продукцию.

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