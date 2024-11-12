Такой прогноз озвучил аналитик агропромышленного сектора Сергей Курченко. По имеющимся данным, один из крупных игроков на рынке сливочного масла принял решение не повышать цены, а наоборот, снизить их на 10%.
Эта стратегия, как ожидается, поможет стабилизировать спрос и может привести к тому, что другие компании также будут вынуждены следовать этому примеру и корректировать свои ценовые политики.
Аналитик отметил, что снижение цен на сливочное масло может оказать влияние и на стоимость других молочных изделий. Также это может стать позитивным знаком для потребителей перед предстоящими новогодними праздниками. Обычно в этот период производители, учитывая растущий спрос, принимают решение о повышении цен на продукцию.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.