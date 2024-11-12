Россиянам рассказали, как на них наживаются производители

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские производители активно применяют стратегию шринкфляции — метод сокращения размеров упаковок и уменьшения количества товара внутри, что помогает скрыть рост цен.

Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, CC BY-SA 4.0

Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева рассказала РИА Новости, что этот прием появился в России еще в 2008–2010 годах, когда упаковки весом в 1 и 0,5 килограмма начали сокращаться на 50-100 граммов.

Сегодня тенденция продолжается: пачки фарша и вареников, которые ранее весили 500 грамм, теперь часто содержат лишь 450 граммов. Наибольшее применение эта тактика находит в продуктах, количество которых сложно визуально оценить, например, салфетки или туалетная бумага.

По словам эксперта, производители не обманывают потребителей, так как новый вес указывается на упаковке, но такая "незаметная" подмена позволяет им эффективно управлять прибылью. Покупатели редко замечают эти изменения, и поэтому подобные маркетинговые решения остаются на виду, не вызывая массового негодования.

В итоге шринкфляция стала распространенным инструментом сохранения доходности на фоне экономических колебаний, играя на восприятии потребителей и их привычках.

Уточнения

Произво́дство — процесс создания какого-либо продукта с использованием первичных (труд и капитал) и промежуточных факторов производства (сырье, материалы и тому подобное).



Шринкфля́ция (англ. shrinkflation) — снижение производителем количества, объёма или веса товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении отпускной цены.



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