Крупнейший производитель молока в России поднял цены на продукцию

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Вимм-Билль-Данн", являющаяся крупнейшим производителем молока в России, с 1 ноября подняла отпускные цены на питьевое молоко. Увеличение составило 3,4 процента, как сообщили "Ведомости".

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Основная причина повышения — рост себестоимости продукции, вызванный увеличением расходов на основные производственные ресурсы.

Эксперты отмечают, что подобные меры неизбежны в условиях экономического давления на производителей, однако на это можно повлиять, если активизировать внутреннее производство молочной продукции.

Увеличение объема производства могло бы снизить стоимость молока и уменьшить частоту подобных повышений цен, что поддержало бы доступность молочных продуктов для потребителей.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.



Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



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