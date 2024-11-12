Крупнейший производитель молока в России поднял цены на продукцию

Компания "Вимм-Билль-Данн", являющаяся крупнейшим производителем молока в России, с 1 ноября подняла отпускные цены на питьевое молоко. Увеличение составило 3,4 процента, как сообщили "Ведомости".
Основная причина повышения — рост себестоимости продукции, вызванный увеличением расходов на основные производственные ресурсы.
Эксперты отмечают, что подобные меры неизбежны в условиях экономического давления на производителей, однако на это можно повлиять, если активизировать внутреннее производство молочной продукции.
Увеличение объема производства могло бы снизить стоимость молока и уменьшить частоту подобных повышений цен, что поддержало бы доступность молочных продуктов для потребителей.
Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.
Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.
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Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.