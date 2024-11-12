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Строительная сфера в России бьёт рекорды по росту числа вакансий

1:26
Экономика

В России отмечается значительный рост спроса на специалистов в строительной сфере.

Строительная сфера в России бьёт рекорды по росту числа вакансий
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

По данным платформы "Авито работа", число вакансий в строительстве увеличилось почти на 1,5 раза, а средняя зарплата для новых сотрудников достигла 90 550 рублей в месяц.

Наибольший прирост среди высокооплачиваемых профессий зафиксирован для стикеровщиков — количество вакансий выросло на 146%, и сейчас средняя предлагаемая зарплата для этих специалистов составляет 116 625 рублей. Востребованность бетонщиков также удвоилась, с предложением в среднем 118 796 рублей в месяц. В то же время заметно увеличился спрос на фасадчиков — количество вакансий возросло на 94%, и средний уровень оплаты составляет 136 311 рублей, сообщает ТАСС.

В других отраслях также наблюдается положительная динамика: например, спрос на инженеров и специалистов в науке вырос на 42%, с предложенной зарплатой в 81 570 рублей, а на водителей и операторов спецтехники — на 34%, со средней зарплатой 96 754 рубля.

Уточнения

Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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