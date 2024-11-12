Перестаньте копить в долларах и евро! Назван лучший инструмент для сбережения средств

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик Михаил Беляев отметил резкий рост доли наличного обмена валюты в России, которая в октябре достигла 91 процента по сравнению с 70 процентами в сентябре.

Фото: freepik by rorozoa, PDM

По данным банка "Русский Стандарт", россияне активнее продавали доллары и евро, чем покупали, что связано с утратой доверия к этим валютам как надёжному средству сбережения. Влияние также оказал рост интереса к банковским вкладам и снижение внешнего туризма.

Беляев подчеркнул, что юань рассматривается как возможная альтернатива, но его курс подвержен резким колебаниям из-за государственного регулирования.

Рубль, по его мнению, стабилен на фоне положительного состояния экономики, однако из-за высокой инфляции хранить сбережения в рублях невыгодно, пишет Рамблер.

Эксперт рекомендует банковские вклады как надёжный способ сохранения средств на фоне жёсткой политики Центрального банка и высокой ключевой ставки. По его словам, это оптимальный инструмент для тех, кто хочет избежать рисков.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



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