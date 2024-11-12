Запад хочет закрыть Ла-Манш для танкеров с российской нефтью

Европарламент планирует принять резолюцию с призывом к усилению санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть.
В проекте документа, полученном ТАСС, содержится предложение запретить этим судам вход в Ла-Манш. Европарламент призывает государства ЕС тесно сотрудничать с Великобританией в реализации этой меры.
Кроме того, в резолюции содержится рекомендация обратиться к другим странам, контролирующим важные морские проливы, с просьбой ограничить проход танкеров, перевозящих российскую нефть.
Документ также подчёркивает, что предыдущие попытки ЕС и его партнёров ограничить экспорт российской нефти с помощью ценовых потолков и других ограничений не принесли ожидаемых результатов.
Ожидается, что резолюция будет вынесена на голосование на сессии Европарламента в Страсбурге в конце ноября. При этом решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными к выполнению даже для институтов ЕС.
Европе́йский парла́мент (Европарла́мент, ЕП) — законодательный и представительный орган Европейского союза (ЕС), напрямую избираемый гражданами государств — членов Евросоюза.
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
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