Запад хочет закрыть Ла-Манш для танкеров с российской нефтью

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европарламент планирует принять резолюцию с призывом к усилению санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, CC0

В проекте документа, полученном ТАСС, содержится предложение запретить этим судам вход в Ла-Манш. Европарламент призывает государства ЕС тесно сотрудничать с Великобританией в реализации этой меры.

Кроме того, в резолюции содержится рекомендация обратиться к другим странам, контролирующим важные морские проливы, с просьбой ограничить проход танкеров, перевозящих российскую нефть.

Документ также подчёркивает, что предыдущие попытки ЕС и его партнёров ограничить экспорт российской нефти с помощью ценовых потолков и других ограничений не принесли ожидаемых результатов.

Ожидается, что резолюция будет вынесена на голосование на сессии Европарламента в Страсбурге в конце ноября. При этом решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными к выполнению даже для институтов ЕС.

Уточнения

Европе́йский парла́мент (Европарла́мент, ЕП) — законодательный и представительный орган Европейского союза (ЕС), напрямую избираемый гражданами государств — членов Евросоюза.



Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

