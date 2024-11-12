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Запад хочет закрыть Ла-Манш для танкеров с российской нефтью

1:06
Экономика

Европарламент планирует принять резолюцию с призывом к усилению санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть.

Запад хочет закрыть Ла-Манш для танкеров с российской нефтью
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, CC0

В проекте документа, полученном ТАСС, содержится предложение запретить этим судам вход в Ла-Манш. Европарламент призывает государства ЕС тесно сотрудничать с Великобританией в реализации этой меры.

Кроме того, в резолюции содержится рекомендация обратиться к другим странам, контролирующим важные морские проливы, с просьбой ограничить проход танкеров, перевозящих российскую нефть.

Документ также подчёркивает, что предыдущие попытки ЕС и его партнёров ограничить экспорт российской нефти с помощью ценовых потолков и других ограничений не принесли ожидаемых результатов.

Ожидается, что резолюция будет вынесена на голосование на сессии Европарламента в Страсбурге в конце ноября. При этом решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными к выполнению даже для институтов ЕС.

Уточнения

Европе́йский парла́мент (Европарла́мент, ЕП) — законодательный и представительный орган Европейского союза (ЕС), напрямую избираемый гражданами государств — членов Евросоюза.

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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