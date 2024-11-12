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Россиянам рассказали, когда отсутствие на работе не считается прогулом

0:38
Экономика

Член комитета Госдумы по трудовым вопросам Светлана Бессараб назвала уважительные причины для отсутствия на рабочем месте.

Россиянам рассказали, когда отсутствие на работе не считается прогулом
Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

"Уважительной причиной будет являться стихийное бедствие, объявленная ЧС, болезнь (требуется листок временной нетрудоспособности), причины личного характера", — отметила депутат.

Бессараб также отметила, что прогулом считается отсутствие на рабочем месте более четырёх часов без уважительной причины.

При любых форс-мажорных обстоятельствах желательно уведомить работодателя заранее, если это возможно, пишет РИА "Новости".

Уточнения

Рабо́та — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.

Прогул — отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин. Является грубым нарушением трудовой дисциплины, за систематические прогулы чаще всего сотрудника увольняют.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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