Россиянам рассказали, когда отсутствие на работе не считается прогулом

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Член комитета Госдумы по трудовым вопросам Светлана Бессараб назвала уважительные причины для отсутствия на рабочем месте.

Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

"Уважительной причиной будет являться стихийное бедствие, объявленная ЧС, болезнь (требуется листок временной нетрудоспособности), причины личного характера", — отметила депутат.

Бессараб также отметила, что прогулом считается отсутствие на рабочем месте более четырёх часов без уважительной причины.

При любых форс-мажорных обстоятельствах желательно уведомить работодателя заранее, если это возможно, пишет РИА "Новости".

Уточнения

Рабо́та — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.



Прогул — отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин. Является грубым нарушением трудовой дисциплины, за систематические прогулы чаще всего сотрудника увольняют.



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