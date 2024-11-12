Россиянам рассказали, когда отсутствие на работе не считается прогулом

Член комитета Госдумы по трудовым вопросам Светлана Бессараб назвала уважительные причины для отсутствия на рабочем месте.
"Уважительной причиной будет являться стихийное бедствие, объявленная ЧС, болезнь (требуется листок временной нетрудоспособности), причины личного характера", — отметила депутат.
Бессараб также отметила, что прогулом считается отсутствие на рабочем месте более четырёх часов без уважительной причины.
При любых форс-мажорных обстоятельствах желательно уведомить работодателя заранее, если это возможно, пишет РИА "Новости".
Рабо́та — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.
Прогул — отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин. Является грубым нарушением трудовой дисциплины, за систематические прогулы чаще всего сотрудника увольняют.
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