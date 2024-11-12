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Золото неожиданно дешевеет на фоне возвращения Трампа в Белый дом

1:17
Экономика

11 ноября стоимость тройской унции золота на торгах впервые с 10 октября опустилась ниже отметки в 2650 долларов, согласно данным биржи Comex, являющейся подразделением Нью-Йоркской товарной биржи.

Золото неожиданно дешевеет на фоне возвращения Трампа в Белый дом
Фото: Flickr by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

К 16:34 по московскому времени цена драгоценного металла снизилась до 2648,5 доллара за унцию, что на 1,72 процента ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Динамика падения усилилась к 17:25, когда золото подешевело на 2,09 процента, достигнув отметки 2638,5 доллара.

После длительного роста в последние месяцы котировки золота пошли вниз. В конце октября стоимость унции впервые в истории превысила психологическую отметку в 2800 долларов из-за геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и высокого спроса со стороны мировых центробанков.

Нынешнее же снижение котировок драгоценного металла аналитики связывают в том числе с приходом к власти в США Дональда Трампа.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и 47-й избранный президент США.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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