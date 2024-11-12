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Мобилизация и миграция стали для Украины проблемой вместе с большой безработицей

1:18
Экономика

За последние три года уровень безработицы на Украине увеличился в два раза.  Об этом сообщила директор Государственной службы занятости Украины Юлия Жовтяк.

Мобилизация и миграция стали для Украины проблемой вместе с большой безработицей
Фото: flickr by Sandro Sekulic, PDM

По данным Национального банка и Министерства экономики Украины, с февраля 2022 года уровень безработицы в стране достиг 18 процентов. С начала 2024 года за помощью в трудоустройстве в Службу занятости обратились порядка полумиллиона человек, однако работу удалось найти лишь 300 тысячам из них.

Одновременно украинский бизнес сталкивается с усиливающимся дефицитом кадров. В 2023 году страна вошла в десятку мировых лидеров по уровню безработицы, когда число незанятых граждан составило 21,1 процента.

Министерство экономики Украины летом заявило, что почти половина предприятий страны ощущает нехватку рабочей силы, пишет ТАСС.

В ходе опроса, проведённого среди более чем трёх тысяч руководителей предприятий, выяснилось, что свыше 40 процентов малого и среднего бизнеса не могут найти сотрудников из-за мобилизации и миграции населения.

Уточнения

Украи́на — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).

Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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