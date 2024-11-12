В Италии раскрыта огромная сеть по подделке произведений искусства

Итальянская полиция раскрыла масштабную сеть по производству и продаже поддельных произведений искусства, приписываемых самым известным художникам современности, включая Бэнкси, Пабло Пикассо и Энди Уорхола, сообщает Reuters.
Около 38 человек были привлечены к расследованию в Италии, Испании, Франции и Бельгии по подозрению в сговоре с целью сбыта краденого имущества, подделке и незаконной продаже произведений искусства.
Среди других якобы поддельных работ были произведения таких гигантов искусства XIX и XX веков, как Клод Моне, Винсент Ван Гог, Сальвадор Дали, Генри Мур, Марк Шагал, Фрэнсис Бэкон, Пауль Клее и Пит Мондриан.
По словам следователей, изъято более 2100 подделок, потенциальная рыночная стоимость которых составляет около 200 миллионов евро (215 миллионов долларов), и обнаружено шесть мастерских по производству подделок.
Марк Заха́рович (Моисе́й Ха́цкелевич) Шага́л — русский и французский художник. Помимо графики и живописи занимался также сценографией, писал стихи на идише. Один из самых известных представителей художественного авангарда XX века.
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