В Италии раскрыта огромная сеть по подделке произведений искусства

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Итальянская полиция раскрыла масштабную сеть по производству и продаже поддельных произведений искусства, приписываемых самым известным художникам современности, включая Бэнкси, Пабло Пикассо и Энди Уорхола, сообщает Reuters.

Фото: www.flickr.com by gordonplant, CC BY 2.0

Около 38 человек были привлечены к расследованию в Италии, Испании, Франции и Бельгии по подозрению в сговоре с целью сбыта краденого имущества, подделке и незаконной продаже произведений искусства.

Среди других якобы поддельных работ были произведения таких гигантов искусства XIX и XX веков, как Клод Моне, Винсент Ван Гог, Сальвадор Дали, Генри Мур, Марк Шагал, Фрэнсис Бэкон, Пауль Клее и Пит Мондриан.

По словам следователей, изъято более 2100 подделок, потенциальная рыночная стоимость которых составляет около 200 миллионов евро (215 миллионов долларов), и обнаружено шесть мастерских по производству подделок.

Уточнения

Марк Заха́рович (Моисе́й Ха́цкелевич) Шага́л — русский и французский художник. Помимо графики и живописи занимался также сценографией, писал стихи на идише. Один из самых известных представителей художественного авангарда XX века.





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