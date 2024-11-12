Платёжная система Мир прошла первый этап интеграции с иранской Shetab

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным иранского информационного агентства Tasnim, российская платёжная система "Мир" успешно интегрирована с иранской национальной платёжной сетью Shetab, сообщает ТАСС.

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Интеграция двух финансовых систем открывает новые возможности для трансграничных операций между Россией и Ираном. Держатели карт "Мир" получат доступ к банковской инфраструктуре Исламской Республики.

Благодаря интеграции системы "Мир" с Shetab иранские карты теперь могут использоваться в банкоматах России. Это означает, что пользователи смогут снимать средства со своих иранских карт в рублях в российских банкоматах.













Уточнения

Платёжная систе́ма — совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта экономики другому.

