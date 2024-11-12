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Платёжная система Мир прошла первый этап интеграции с иранской Shetab

0:41
Экономика

По данным иранского информационного агентства Tasnim, российская платёжная система "Мир" успешно интегрирована с иранской национальной платёжной сетью Shetab, сообщает ТАСС.

Платёжная система Мир прошла первый этап интеграции с иранской Shetab
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Интеграция двух финансовых систем открывает новые возможности для трансграничных операций между Россией и Ираном. Держатели карт "Мир" получат доступ к банковской инфраструктуре Исламской Республики.

Благодаря интеграции системы "Мир" с Shetab иранские карты теперь могут использоваться в банкоматах России. Это означает, что пользователи смогут снимать средства со своих иранских карт в рублях в российских банкоматах.

 
 
 
 
 
 

Уточнения

Платёжная систе́ма — совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта экономики другому.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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