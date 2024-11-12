В России повысился спрос на ремонт кондиционеров и водонагревателей

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Информация из "Авто Услуг" подчеркивает растущий интерес россиян к ремонту водонагревателей и кондиционеров в преддверии холодов.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Спрос на услуги ремонта водонагревателей в России увеличился на 8%, а потребность в обслуживании кондиционеров возросла на 44%. Это связано с использованием кондиционеров как обогревателей в осенний период, а также их функцией по вентиляции и фильтрации воздуха.

Доля услуг по ремонту кондиционеров в общем спросе на ремонт и обслуживание техники возросла на 4% и составила 15%. Также наблюдается рост предложения от специалистов на 45%.

Что касается водонагревателей, их ремонт стал востребованным, составив чуть более 5% от общего спроса. Регулярное обслуживание водонагревателей важно для предотвращения неисправностей и повышения эффективности работы устройства.

Уточнения

Водонагреватель — устройство для непрерывного нагрева воды в местной системе водоснабжения.



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