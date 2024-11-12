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Документы, касающиеся квоты на приём беженцев в 2025 году, частично засекречены Финляндией

1:07
Экономика

Министерство внутренних дел Финляндии частично засекретило документы, касающиеся квоты на прием беженцев в 2025 году, что вызвало опасения у финского омбудсмена по равноправию.

Документы, касающиеся квоты на приём беженцев в 2025 году, частично засекречены Финляндией
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

По информации, представленной 47news.ru со ссылкой на финские источники, это может указывать на скрытую религиозную дискриминацию.

В частности, МВД ограничило доступ к ряду материалов, связанных с отчетом о квотах для беженцев, который был направлен омбудсмену. Запрет коснулся переписки, протоколов и записей с совещаний, на которых обсуждались вопросы квот с участием высокопоставленных чиновников и советников.

Омбудсмен выражает опасения, что содержимое этих документов может подтвердить случаи религиозной дискриминации среди мигрантов.

Существуют предположения о том, что в квоте может быть предпочтение беженцам из стран с преимущественно христианским населением, таких как Венесуэла и Конго, в то время как прием беженцев из Афганистана и Сирии может быть ограничен.

Уточнения

О́мбудсме́н (от древнескандинавского umboð «полномочие», «поручение») — гражданское или в некоторых государствах должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля соблюдения справедливости и интересов определённых граждан в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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