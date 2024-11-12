Сокращение численности государственных служащих на 10% запланировано на июль 2025 года. Эта мера коснется примерно 400 тысяч сотрудников из различных территориальных подразделений России, сообщает издание ptzgovorit.ru.
Главная цель правительственной реформы — повышение эффективности госслужбы и улучшение заработных плат работников в этой сфере.
Власти подчеркивают, что изменения могут затронуть более 10% от общего числа госслужащих.
Кремль считает, что увеличение уровня цифровизации позволит продолжить процесс сокращения количества чиновников, оставляя в рядах госслужбы лишь профессионалов. Кроме того, это создаст возможности для привлечения квалифицированных молодых специалистов с заработной платой, соответствующей их знаниям и опыту.
Госуда́рственный слу́жащий (госслу́жащий) — работник (служащий), исполняющий те или иные обязанности в соответствии с занимаемой должностью на государственной службе (службе государственной), и лицо, назначенное или избранное на эту должность.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.