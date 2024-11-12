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Штат госслужащих сократят в России

0:54
Экономика

Сокращение численности государственных служащих на 10% запланировано на июль 2025 года. Эта мера коснется примерно 400 тысяч сотрудников из различных территориальных подразделений России, сообщает издание ptzgovorit.ru.

Штат госслужащих сократят в России
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Главная цель правительственной реформы — повышение эффективности госслужбы и улучшение заработных плат работников в этой сфере.

Власти подчеркивают, что изменения могут затронуть более 10% от общего числа госслужащих.

Кремль считает, что увеличение уровня цифровизации позволит продолжить процесс сокращения количества чиновников, оставляя в рядах госслужбы лишь профессионалов. Кроме того, это создаст возможности для привлечения квалифицированных молодых специалистов с заработной платой, соответствующей их знаниям и опыту.

Уточнения

Госуда́рственный слу́жащий (госслу́жащий) — работник (служащий), исполняющий те или иные обязанности в соответствии с занимаемой должностью на государственной службе (службе государственной), и лицо, назначенное или избранное на эту должность.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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