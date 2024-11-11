Ситуацию со сливочным маслом в России назвали стабильной

В ведомстве подтвердили, что спрос на сливочное масло не снижается, а случаев его нехватки на полках магазинов не наблюдается. Торговые сети проявляют осторожность в вопросе повышения цен, осознавая, что это может привести к утрате конкурентных преимуществ, передает РИА Новости.
Там добавили, что некоторые сети применяют нулевую и даже отрицательную наценку на товары, используя собственную прибыль. Кроме того, торговые компании стараются сгладить увеличение цен от производителей и постепенно принимают решение об изменении цен на свою продукцию.
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