Китай пустил в ходе ответные меры после повышения ЕС пошлин на электрокары

Китай начал отвечать Европе за повышенные пошлины на электрокары

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 15 ноября в Европейском союзе начнут действовать новые правила, которые касаются импорта китайских электромобилей. А в ответ министерство торговли Китая ввело временные антидемпинговые меры в отношении европейского коньяка.

Фото: Wikipedia by Zotyefan, CC BY-SA 4.0

Теперь все компании, которые привозят в Китай крепкие напитки из винограда в таре менее 200 литров, должны платить дополнительный сбор на границе. Размер сбора составляет от 30,6 процентов до 39 процентов от стоимости товара и является демпинговой маржой, отмечает издание "Нефть и капитал".

В Китае считают, что при поставках бренди на китайский рынок был выявлен демпинг, который наносит ущерб бизнесу Поднебесной. Китай является крупнейшим импортёром коньяка, большая часть этого товара поступает из Франции.

Французские производители уже обратились к властям с просьбой не допустить такого развития событий, но пока их обращение не было удовлетворено.

Это только первый ответный шаг Китая. Вероятно, под новые пошлины попадёт и другая сельскохозяйственная продукция из ЕС. Также стоит ожидать введения таможенных пошлин на европейские автомобили, особенно немецкие, большого литража.

Напомним, Еврокомиссия ввела заградительные пошлины на электрокары китайского производства. Размер пошлины зависит от производителя и может достигать 36 процентов от текущей стоимости товара. Однако Пекин и Брюссель всё ещё надеются договориться, поэтому пошлины пока рассматриваются как временные.