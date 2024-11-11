В Италии полагают, что Трамп будет ужесточать санкции против России

В Италии считают, что Трамп будет ужесточать антироссийские санкции

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Завершились выборы президента Соединённых Штатов Америки, Дональд Трамп уверенно победил. В январе следующего года он вместе со своей администрацией планирует переехать в Белый дом.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Результаты выборов вызвали неоднозначную реакцию в мире: от радости до негодования. Некоторые считают, что Россия должна быть довольна результатами выборов. Однако в издании L'Antidiplomatico считают необходимым не делать поспешных выводов, особенно в отношении России.

В материале отмечается, что возвращение Трампа в Белый дом не означает, будто для России наступят беззаботные времена.

По мнению обозревателя L'Antidiplomatico, новая американская администрация может принять ряд решений, которые не понравятся России. Одно из таких решений может привести к обвалу цен на нефть, что станет значительной потерей для российского бюджета. Заметим, не только российского, раз уж об этом речь зашла. А и Саудовской Аравии, например.

Речь о расширении добычи нефти в северных штатах, которое было приостановлено по экологическим соображениям. И это может привести к падению цен на энергоносители.

Также автор материала отмечает, что в США едва ли кто заинтересован в построении нормальных отношений с Россией. Это касается как Байдена, так и Трампа, и всех остальных. Вашингтон хочет вытеснить Россию с глобальной геополитической арены и сделает для этого всё возможное. Однако вопрос в том, смогут ли американцы добиться своей цели.

Сегодняшний уровень геополитического влияния России таков, что сделать это будет непросто.

Автор L'Antidiplomatico полагает, что Москве следует ожидать не отмены санкций, а скорее их ужесточения.