Финляндия сталкивается с повышенным риском отключений электроэнергии

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации "Фонтанка.ру", 11 ноября 2024 года Финский национальный оператор электросетей Fingrid сообщил, что вероятность нехватки электроэнергии в сети страны возросла.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, CC BY-SA 3.0

В обновленном прогнозе Fingrid от 11 ноября отмечается, что доступная мощность для производства электроэнергии в Финляндии в холодные и безветренные зимние дни снизилась с 12 000 МВт до 11 800 МВт, что составляет сокращение примерно на 200 МВт.

Основной причиной этого снижения является уменьшение мощности АЭС "Олкилуото-2" примерно на 150 МВт. Тем не менее, даже в неблагоприятных условиях, таких как отсутствие ветра и низкие температуры, Финляндия должна иметь достаточно электроэнергии.

В обычные зимние дни вероятность перебоев в подаче электроэнергии остается низкой. Электросистема может справиться с одной крупной неисправностью на основном производственном объекте. Однако в холодное и безветренное время ситуация с электроснабжением может стать напряженной, если выйдет из строя бытовая электростанция или линия электропередачи.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения.



Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. На востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией. На юге ближайшим соседом является Эстония к югу от Финского залива.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.