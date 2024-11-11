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Финляндия сталкивается с повышенным риском отключений электроэнергии

1:19
Экономика

По информации "Фонтанка.ру", 11 ноября 2024 года Финский национальный оператор электросетей Fingrid сообщил, что вероятность нехватки электроэнергии в сети страны возросла.

Финляндия сталкивается с повышенным риском отключений электроэнергии
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, CC BY-SA 3.0

В обновленном прогнозе Fingrid от 11 ноября отмечается, что доступная мощность для производства электроэнергии в Финляндии в холодные и безветренные зимние дни снизилась с 12 000 МВт до 11 800 МВт, что составляет сокращение примерно на 200 МВт.

Основной причиной этого снижения является уменьшение мощности АЭС "Олкилуото-2" примерно на 150 МВт. Тем не менее, даже в неблагоприятных условиях, таких как отсутствие ветра и низкие температуры, Финляндия должна иметь достаточно электроэнергии.

В обычные зимние дни вероятность перебоев в подаче электроэнергии остается низкой. Электросистема может справиться с одной крупной неисправностью на основном производственном объекте. Однако в холодное и безветренное время ситуация с электроснабжением может стать напряженной, если выйдет из строя бытовая электростанция или линия электропередачи.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения.

Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. На востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией. На юге ближайшим соседом является Эстония к югу от Финского залива.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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