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Релокантам, поливающим Россию помоями, не позволят обогащаться за счёт недвижимости

Экономика

Российские граждане, эмигрировавшие за рубеж и критиковавшие Россию, могут столкнуться с трудностями при получении доходов от сдачи жилья в РФ. Госдума рассматривает возможность принятия мер по ограничению такого заработка, сообщает ТАСС.

Релокантам, поливающим Россию помоями, не позволят обогащаться за счёт недвижимости
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Председатель Комитета по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале прокомментировал инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина, заявившего о разработке законопроектов, которые позволят прекратить обогащение за счет недвижимости в России.

Хинштейн отметил, что жить на средства от сдачи квартиры в России и поливать свою страну грязью будет проблематично.

Он также напомнил о планах создать специальный счет для перечисления доходов иноагентов от творческой деятельности в рублях. По словам Хинштейна, это решение поможет отключить монетизацию для иноагентов-музыкантов на российских стриминговых сервисах.

Хинштейн подчеркнул, что творчество иноагентов не планируется запрещать, если оно не нарушает российские законы. Однако исполнители не должны получать роялти за прослушивания своей музыки.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

Пото́ковое мультиме́диа (англ. streaming media) или стри́минг — мультимедиа, которое непрерывно получает пользователь от провайдера потокового широковещания.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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