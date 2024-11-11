Релокантам, поливающим Россию помоями, не позволят обогащаться за счёт недвижимости

Российские граждане, эмигрировавшие за рубеж и критиковавшие Россию, могут столкнуться с трудностями при получении доходов от сдачи жилья в РФ. Госдума рассматривает возможность принятия мер по ограничению такого заработка, сообщает ТАСС.
Председатель Комитета по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале прокомментировал инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина, заявившего о разработке законопроектов, которые позволят прекратить обогащение за счет недвижимости в России.
Хинштейн отметил, что жить на средства от сдачи квартиры в России и поливать свою страну грязью будет проблематично.
Он также напомнил о планах создать специальный счет для перечисления доходов иноагентов от творческой деятельности в рублях. По словам Хинштейна, это решение поможет отключить монетизацию для иноагентов-музыкантов на российских стриминговых сервисах.
Хинштейн подчеркнул, что творчество иноагентов не планируется запрещать, если оно не нарушает российские законы. Однако исполнители не должны получать роялти за прослушивания своей музыки.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
Пото́ковое мультиме́диа (англ. streaming media) или стри́минг — мультимедиа, которое непрерывно получает пользователь от провайдера потокового широковещания.
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