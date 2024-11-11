Экспорт объяснил, почему подсолнечное масло дорожает без видимых причин

Глобальный дефицит пальмового масла спровоцировал рост цен на подсолнечное

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Повышение стоимости подсолнечного масла, вызванное дефицитом пальмового, демонстрирует сложные взаимосвязи на мировом рынке продуктов питания.

Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova, CC BY-SA 4.0

О причинах дефицита и перспективах рынка сайту АБН24 рассказал экономист Дмитрий Прокофьев.

Дефицит пальмового масла обусловлен несколькими факторами, включая неблагоприятные погодные условия, рост спроса в странах с развивающейся экономикой, а также изменения в экспортной политике стран-производителей, таких как Индонезия и Малайзия.

Увеличение спроса на растительные масла, особенно в контексте растущей популярности здорового питания и веганства, приводит к истощению запасов.

Возможно, что инвесторы на товарных рынках могут влиять на ситуацию, создавая искусственный дефицит и повышая цены на продукты, считает эксперт.

Что касается прогнозов, то нормализация рынка может занять время. На это будут влиять как восстановление производства пальмового масла, так и адаптация других стран-производителей к растущему спросу на альтернативные масла. Если производство и поставки на мировом рынке восстановятся, можно ожидать стабилизации цен.

Если изменение климата продолжит негативно влиять на сельское хозяйство, стоимость как подсолнечного, так и пальмового масел может продолжать расти. Программы по защите внутреннего рынка и экологические политики также могут повлиять на цены. Например, введение экспортных пошлин на пальмовое масло может ограничить его доступность и повысить цены на альтернативные масла.

Спрос на подсолнечное масло и другие растительные масла может увеличиться ещё и из-за роста населения, что также будет способствовать росту цен, добавил спикер.

Рынок растительных масел остаётся динамичным. Прогнозировать точные изменения цен сложно, но на фоне наблюдаемых факторов, вероятно, цены останутся высокими в ближайшее время.