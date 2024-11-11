Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали про самые высокооплачиваемые профессии для пенсионеров в Подмосковье
Лимоны в новом свете: оригинальные специи, которые удивят!
Как приготовить идеальные рыбные котлеты без горечи: советы кулинаров
Ошибки, которых стоит избегать после окрашивания волос
Уделите кошке 15 минут перед сном — и обеспечьте себе спокойную ночь
Хвостатые долгожители: какие породы живут дольше других
Россиян предупредили о чрезмерном использовании антисептиков
Телескопы NASA зафиксировали столкновение спиральных галактик
Боец UFC Джонс советует Анкалаеву не завидовать, а тренироваться

Экспорт объяснил, почему подсолнечное масло дорожает без видимых причин

Глобальный дефицит пальмового масла спровоцировал рост цен на подсолнечное
2:05
Экономика

Повышение стоимости подсолнечного масла, вызванное дефицитом пальмового, демонстрирует сложные взаимосвязи на мировом рынке продуктов питания.

Глобальный дефицит пальмового масла спровоцировал рост цен на подсолнечное
Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova, CC BY-SA 4.0

О причинах дефицита и перспективах рынка сайту АБН24 рассказал экономист Дмитрий Прокофьев.

Дефицит пальмового масла обусловлен несколькими факторами, включая неблагоприятные погодные условия, рост спроса в странах с развивающейся экономикой, а также изменения в экспортной политике стран-производителей, таких как Индонезия и Малайзия.

Увеличение спроса на растительные масла, особенно в контексте растущей популярности здорового питания и веганства, приводит к истощению запасов.

Возможно, что инвесторы на товарных рынках могут влиять на ситуацию, создавая искусственный дефицит и повышая цены на продукты, считает эксперт.

Что касается прогнозов, то нормализация рынка может занять время. На это будут влиять как восстановление производства пальмового масла, так и адаптация других стран-производителей к растущему спросу на альтернативные масла. Если производство и поставки на мировом рынке восстановятся, можно ожидать стабилизации цен.

Если изменение климата продолжит негативно влиять на сельское хозяйство, стоимость как подсолнечного, так и пальмового масел может продолжать расти. Программы по защите внутреннего рынка и экологические политики также могут повлиять на цены. Например, введение экспортных пошлин на пальмовое масло может ограничить его доступность и повысить цены на альтернативные масла.

Спрос на подсолнечное масло и другие растительные масла может увеличиться ещё и из-за роста населения, что также будет способствовать росту цен, добавил спикер.

Рынок растительных масел остаётся динамичным. Прогнозировать точные изменения цен сложно, но на фоне наблюдаемых факторов, вероятно, цены останутся высокими в ближайшее время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Почему садоводы выбирают железный купорос для осенней обработки деревьев
Садоводство, цветоводство
Почему садоводы выбирают железный купорос для осенней обработки деревьев Аудио 
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Авто
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Популярное
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя

Узнайте, как сохранить аккумулятор и двигатель зимой: советы по зарядке, уходу за маслом и предотвращению нагара для долгой службы автомобиля в холодное время года.

Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Пять подержанных авто, от которых стоит отказаться
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
Как узнать, что двигатель автомобиля скоро выйдет из строя
М-72. Легендарный советский мотоцикл, ставший прародителем тяжёлой мототехники Дмитрий Плотников Как торговля вдохновила шумеров на изобретение письма Игорь Буккер Пенсне Чехова блестит на Международном театральном форуме Золотой Витязь Анжела Якубовская
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
Последние материалы
Уделите кошке 15 минут перед сном — и обеспечьте себе спокойную ночь
Хвостатые долгожители: какие породы живут дольше других
Телескопы NASA зафиксировали столкновение спиральных галактик
Россиян предупредили о чрезмерном использовании антисептиков
М-72. Легендарный советский мотоцикл, ставший прародителем тяжёлой мототехники
Боец UFC Джонс советует Анкалаеву не завидовать, а тренироваться
Том Хэнкс покинул США после победы Трампа на президентских выборах
Как обеззаразить почву от болезней?
Глобальный дефицит пальмового масла спровоцировал рост цен на подсолнечное
Полезные продукты русской кухни: как питаться для долголетия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.