Эксперты рассказали про самые высокооплачиваемые профессии для пенсионеров в Подмосковье

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В соответствии с недавними исследованиями, профессии фрезеровщика, технолога и швеи-портного стали самыми высокооплачиваемыми для пенсионеров в Подмосковье, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

Специалисты по созданию металлоконструкций могут зарабатывать до 160 тысяч рублей в месяц, однако для этой позиции необходим опыт работы от пяти лет.

Согласно информации, предоставленной аналитиками службы "Авито Работы" для издания "Подмосковье сегодня", технологи могут претендовать на зарплату до 120 тысяч рублей, при условии наличия высшего образования, знаний в области технологических расчетов и опыта работы не менее года.

Швеи-портные замыкают тройку лидеров с возможностью получать до 100 тысяч рублей в месяц, выполняя индивидуальные заказы на пошив текстильных изделий. Соискателю данной вакансии необходимо иметь опыт работы в швейном производстве и знать технические данные, а также уметь работать с различным швейным оборудованием.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



Рабо́та — место, где работник осуществляет трудовую деятельность.



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