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Правительство увеличило выплаты по ипотеке для многодетных семей на Чукотке до 1 млн рублей

1:25
Экономика

Президент России Владимир Путин дал указание увеличить сумму выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей на Чукотке до 1 миллиона рублей, сообщает "Газета.Ru".

Правительство увеличило выплаты по ипотеке для многодетных семей на Чукотке до 1 млн рублей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Новая сумма выплат вступит в силу с 1 июля следующего года, при этом средства будут доступны для семей, в которых родились третий и последующие дети. Аналогичную выплату получат многодетные семьи из других регионов Дальнего Востока, где уровень рождаемости третьих и последующих детей ниже среднего по округу.

Кроме того, Путин приказал сохранить льготную ипотечную ставку в размере 2% по Дальневосточной ипотеке до 2030 года. В сентябре во время ВЭФ-2024 министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков обратился к президенту с просьбой удержать эту ставку для Дальневосточной и Арктической ипотеки.

Чекунков отметил, что эти программы составляют лишь 4% от общего числа, однако качество жизни в этих регионах остается сложным. По его словам, ипотечное кредитование привело к рекордным темпам жилищного строительства, и за последние пять лет ввод жилья на Дальнем Востоке удвоился.

Ранее в Госдуме предлагали ввести новые жилищные льготы для работников детских садов.

Уточнения

Прави́тельство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления и государственной власти, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного управления.
 

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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