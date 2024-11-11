Буркина-Фасо может стать новым партнёром России в нефтяной сфере

По словам министра иностранных дел Карамоко Траоре, у Буркина-Фасо появится шанс стать новым покупателем российской нефти, сообщает EADaily.
Он отметил, что странa, расположенная на континенте, всегда нуждается в ископаемом топливе, так как для обеспечения функционирования своих предприятий она импортирует значительные объемы углеводородов. По словам министра, Буркина-Фасо рассматривает возможность закупки топлива на международных рынках, включая нефтяные поставки из России.
Траоре подчеркнул, что если Россия может предложить что-то в этой сфере, то соответствующие министерства его страны обязательно проведут анализ возможностей для сотрудничества.
Ранее, в декабре 2022 года, Европейский Союз ввел ограничения на импорт российской нефти морскими танкерами и установил предельные цены на российские сырьевые товары для третьих стран, что вынудило российские компании изменить направления своих поставок в такие регионы, как Азия, Африка и Южная Америка.
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом.
Буркина́-Фасо́ — государство в Западной Африке, до 4 августа 1984 года называлось Республика Ве́рхняя Во́льта (фр. République de Haute-Volta).
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