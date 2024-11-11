Молодым бойцам СВО обещают выплаты на покупку недвижимости

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России расширяет меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, сообщает "Газета.Ru".

Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, CC BY-SA 4.0

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о том, что молодые участники СВО получат первоочередное право на получение выплаты на приобретение жилья.

Размер выплаты составит около трети от стоимости квартиры или дома, ее можно будет использовать как первоначальный взнос или для погашения ипотеки.

Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит принимать решения, направленные на помощь участникам спецоперации.

Эти меры поддержки призваны выразить благодарность молодым бойцам за их службу и создать условия для их комфортного возвращения к мирной жизни.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





Прави́тельство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления и государственной власти, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного управления.



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