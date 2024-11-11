В Японии начнут маркировать кешью как продукт с высоким уровнем риска возникновения аллергии

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Японское агентство по защите прав потребителей рассматривает возможность добавления кешью в список ингредиентов, требующих обязательной маркировки, сообщает Reuters.

Фото: commons.wikimedia.org by hz_westfalen_de, PDM

В настоящее время кешью относится к категории продуктов с низким уровнем риска в государственной системе маркировки продуктов, вызывающих аллергию.

Если ингредиент относится к категории продуктов с высоким уровнем риска, производители продуктов питания обязаны указывать его на этикетках с информацией об аллергии; для продуктов с низким уровнем риска маркировка не является обязательной, но рекомендуется её наносить.

В прошлом году кешью стали причиной 279 из 6033 случаев аллергии, или 4,6%, что сделало их седьмым по распространённости аллергеном.

Это резкий рост по сравнению с 0,6% в исследовании, проведённом в 2012 году, когда кешью занимали 14-е место среди аллергенных ингредиентов.





Уточнения

Ке́шью - плоды ореховидные, ядро съедобное; из скорлупы добывают масло-кажу (кардойль), используемое в медицине и технике. Плодоножку, разросшуюся в виде груши, употребляют в пищу (так называемое яблоко-кажу).



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