В Японии начнут маркировать кешью как продукт с высоким уровнем риска возникновения аллергии

Японское агентство по защите прав потребителей рассматривает возможность добавления кешью в список ингредиентов, требующих обязательной маркировки, сообщает Reuters.
В настоящее время кешью относится к категории продуктов с низким уровнем риска в государственной системе маркировки продуктов, вызывающих аллергию.
Если ингредиент относится к категории продуктов с высоким уровнем риска, производители продуктов питания обязаны указывать его на этикетках с информацией об аллергии; для продуктов с низким уровнем риска маркировка не является обязательной, но рекомендуется её наносить.
В прошлом году кешью стали причиной 279 из 6033 случаев аллергии, или 4,6%, что сделало их седьмым по распространённости аллергеном.
Это резкий рост по сравнению с 0,6% в исследовании, проведённом в 2012 году, когда кешью занимали 14-е место среди аллергенных ингредиентов.
Ке́шью - плоды ореховидные, ядро съедобное; из скорлупы добывают масло-кажу (кардойль), используемое в медицине и технике. Плодоножку, разросшуюся в виде груши, употребляют в пищу (так называемое яблоко-кажу).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.