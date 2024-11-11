Всё, что нужно знать о закрытии старой кредитки

Замороженные кредитные карты, даже неактивные, могут представлять риски и дополнительные расходы для владельцев, сообщает newsinfo.ru.
Ольга Вяльшина, эксперт Центра финансовой экспертизы Роскачества, настоятельно рекомендует закрывать такие карты по следующим причинам:
* Скрытые платежи: Неиспользуемые карты часто связаны с платными услугами, которые списываются со счета, даже если картой не пользуются.
* Устаревшие условия: Банки регулярно обновляют свои кредитные предложения, а старые карты могут иметь менее выгодные условия, чем новые.
* Долговая нагрузка: Лимит по неактивной кредитке учитывается при расчете долговой нагрузки, что может затруднить получение новых кредитов.
* Риск мошенничества: Неиспользуемые карты более уязвимы для кражи или несанкционированного использования.
Для правильного закрытия кредитной карты следует:
* Погасить весь долг.
* Отключить все платные услуги.
* Подать заявление в банк (лично или через службу поддержки).
* Получить официальное подтверждение закрытия карты (в течение 60 дней).
* Проверить кредитную историю в Бюро кредитных историй.
Незакрытые кредитные карты могут также указывать на проблемы с управлением финансами, что может отрицательно повлиять на кредитную историю.
Банки могут расценивать это как признак потенциального риска невозврата кредитов в будущем.
Креди́тная ка́рта (разг. креди́тка) — банковская платёжная карта, предназначенная для совершения операций, расчёты по которым осуществляются за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.
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