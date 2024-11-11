Всё, что нужно знать о закрытии старой кредитки

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Замороженные кредитные карты, даже неактивные, могут представлять риски и дополнительные расходы для владельцев, сообщает newsinfo.ru.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Ольга Вяльшина, эксперт Центра финансовой экспертизы Роскачества, настоятельно рекомендует закрывать такие карты по следующим причинам:

* Скрытые платежи: Неиспользуемые карты часто связаны с платными услугами, которые списываются со счета, даже если картой не пользуются.

* Устаревшие условия: Банки регулярно обновляют свои кредитные предложения, а старые карты могут иметь менее выгодные условия, чем новые.

* Долговая нагрузка: Лимит по неактивной кредитке учитывается при расчете долговой нагрузки, что может затруднить получение новых кредитов.

* Риск мошенничества: Неиспользуемые карты более уязвимы для кражи или несанкционированного использования.

Для правильного закрытия кредитной карты следует:

* Погасить весь долг.

* Отключить все платные услуги.

* Подать заявление в банк (лично или через службу поддержки).

* Получить официальное подтверждение закрытия карты (в течение 60 дней).

* Проверить кредитную историю в Бюро кредитных историй.

Незакрытые кредитные карты могут также указывать на проблемы с управлением финансами, что может отрицательно повлиять на кредитную историю.

Банки могут расценивать это как признак потенциального риска невозврата кредитов в будущем.

Уточнения

Креди́тная ка́рта (разг. креди́тка) — банковская платёжная карта, предназначенная для совершения операций, расчёты по которым осуществляются за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.



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