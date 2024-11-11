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Эконива снижает цены на сливочное масло в России

0:43
Экономика

С 1 ноября компания "Эконива" на 10% снижает отпускные цены на сливочное масло. Об этом рассказали два источника в ритейле, информацию подтвердил представитель производителя.

Эконива снижает цены на сливочное масло в России
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, PDM

"Ведомости", ссылаясь на собеседников, пишут:

"Группа "Эконива“ уведомила торговые сети о снижении отпускных цен на сливочное масло, стоимость продукта будет уменьшена на 10 % с 1 ноября".

По данным источников, снижение цен может быть связано с изменениями на рынке молочной продукции или увеличением объёмов производства, что позволило компании оптимизировать расходы. Причины изменения ценовой политики пока не разглашаются.

Уточнения

«Эконива» — российско-германская группа компаний, работающая в сфере аграрного производства. В 2021 году вошла в рейтинг журнала Forbes «200 крупнейших частных компаний России», где заняла 186-е место с выручкой 53,3 млрд рублей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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