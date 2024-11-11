США требуют от TSMC ввести ограничения на экспорт чипов в Китай

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. получила указание от США прекратить поставки передовых микросхем китайским клиентам, которые часто используются в приложениях с искусственным интеллектом, сообщает The Japan Times.

Фото: Negative Space is licensed under CC0 1.0 Universal

Министерство торговли направило компании TSMC письмо с требованием ввести ограничения на экспорт некоторых сложных микросхем, изготовленных по 7-нанометровому или более передовому техпроцессу, предназначенных для Китая, которые используются в ускорителях искусственного интеллекта и графических процессорах (GPU).

Приказ Министерства торговли США, о котором сообщается впервые, был издан всего через несколько недель после того, как TSMC уведомила Министерство торговли о том, что один из её чипов был обнаружен в процессоре Huawei для искусственного интеллекта. Исследовательская компания Tech Insights разобрала устройство и обнаружила чип TSMC, что является явным нарушением экспортного контроля.

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.





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