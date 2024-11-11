Китай обещает защищать суверенитет Южно-Китайского моря

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай отверг морские претензии Филиппин, заявив, что новое законодательство "грубо нарушает" территориальный суверенитет и права Пекина в Южно-Китайском море, и пообещал защищать свои интересы, передает Reuters.

Фото: commons.wikimedia.org by Vrangel Bay (aka Alex Wild), CC BY-SA 4.0

Президент Филиппин Фердинанд Марко-младший подписал два закона, определяющих морские права страны и устанавливающих специальные морские и воздушные пути для укрепления суверенитета.

"Китай решительно выступает против этого и продолжит принимать все необходимые меры в соответствии с законом для решительной защиты территориального суверенитета Китая, а также морских прав и интересов", — заявили в министерстве иностранных дел Филиппин.

Пекин претендует на суверенитет почти над всем Южно-Китайским морем, включая территории, на которые претендуют Филиппины, Бруней, Индонезия, Малайзия и Вьетнам.

Китай оспаривает решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге от 2016 года о том, что его масштабные претензии не подкреплены международным правом.

Уточнения

Ю́жно-Кита́йское мо́ре — полузамкнутое море Тихого океана у берегов Юго-Восточной Азии, между полуостровом Индокитай, островами Калимантан, Палаван, Лусон и Тайвань.



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