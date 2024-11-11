В России обеспокоились финансовым поведением бизнеса

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские власти обеспокоены тем, что на фоне роста процентных ставок компании предпочитают размещать средства на депозитах, а не инвестировать их в экономику. Это, по мнению представителей Минпромторга и Банка России, замедляет экономический рост.

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Профильные ведомства обсуждают различные меры, чтобы направить корпоративные средства в инвестиции. Среди предложений рассматривается ужесточение регулирования банков, субсидии для компаний, выходящих на биржу, а также налоговые изменения, такие как налогообложение процентных доходов с депозитов, сообщает РБК.

Однако многие эксперты указывают, что ограничения на депозитные доходы могут лишь усугубить финансовые проблемы компаний, повышая их долговую нагрузку и затрудняя развитие. При этом возникает дискуссия: не приведут ли такие ограничения к еще большему росту кредитных ставок и оттоку средств из экономики?

Аналитики подчеркивают, что для стимуляции инвестиционной активности необходимы прямые меры поддержки, а не только ограничительные.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.



Поведе́ние — определённый сложившийся образ взаимодействия с окружающей средой.



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