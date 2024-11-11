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В интернете челябинцы предлагают дешёвое сливочное масло

0:59
Экономика

В Челябинской области можно приобрести сливочное масло по доступным ценам через интернет, сообщает URA.ru.

В интернете челябинцы предлагают дешёвое сливочное масло
Фото: Adobe Stock by photocrew, PDM

Цены начинаются от 70 рублей за стандартную упаковку. На онлайн-доске объявлений размещены соответствующие предложения.

"Продаётся сливочное масло 82% Башкирское и Белорусское. Цена указана за коробку (24 штуки по 200 грамм) — 1680 рублей, одна штука стоит 70 рублей", — указано в одном из объявлений на "Авито".

На сайте также представлены другие предложения: масло "Белорусское" продаётся по цене 90 рублей за упаковку, "Коровка" — по 135 рублей, а "Первый вкус" — за 175 рублей. Эти цены указаны за одну упаковку продукта. Можно приобрести и нефасованное масло, 10 килограмм обойдутся в 4350 рублей.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота. Имеет высокое содержание молочного жира — 50—82,5 % (чаще — 72,5—82,5 %; в топлёном масле — около 99 %).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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