Россиянам рассказали, где в стране самая доступная ипотека

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Результаты нового исследования демонстрируют резкие различия в доступности ипотеки по регионам России.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

В северных и труднодоступных районах, таких как Чукотский и Ненецкий автономные округа, платежи по ипотеке занимают менее трети от средней зарплаты семьи, тогда как в Калмыкии и Дагестане ипотека фактически недоступна: ежемесячные платежи превышают средний доход семьи. В Москве и Санкт-Петербурге ситуация также далека от оптимальной — на оплату ипотеки уходит около 56-58% зарплаты двух работающих.

Исследование показало, что по всей стране соотношение ипотечных платежей и средней зарплаты увеличилось за последний год, достигнув в октябре 54%. Годом ранее этот показатель составлял лишь 22%, что объясняется ростом процентных ставок и завершением льготных программ. В итоге число выданных ипотечных кредитов за первые девять месяцев 2024 года сократилось на 25% по сравнению с прошлым годом, сообщает РИА Новости.

Регионы с наиболее доступной ипотекой — северные субъекты России, где высокие зарплаты помогают компенсировать высокую стоимость жизни. В то же время в ряде регионов, включая Калмыкию и Дагестан, ипотека практически недоступна, так как ежемесячные платежи превышают средний доход семьи, что делает покупку жилья невозможной без дополнительных источников дохода.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Регио́н (лат. regio — «страна», «область») — слово (термин, в отдельных науках), используемое для обозначения участка суши или воды, который можно отделить от другого участка (например, того, внутри которого он находится) по ряду определённых критериев.



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