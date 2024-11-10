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Россия и Бразилия могут открыть путь к взаиморасчётам в рамках БРИКС

1:27
Экономика

Россия и Бразилия могут стать первыми странами, которые наладят взаимные расчеты на платформе БРИКС, обходя американскую валюту, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев после 10-й встречи спикеров парламентов стран G20.

Россия и Бразилия могут открыть путь к взаиморасчётам в рамках БРИКС
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

По его словам, партнерство двух стран в области расчетов в рамках БРИКС может сыграть значимую роль в противодействии американскому доллару, что, в свою очередь, будет способствовать созданию глобальных институтов многополярности. Косачев подчеркнул, что такой шаг поможет странам избежать зависимости от институтов, действующих в интересах западных элит.

В рамках БРИКС Бразилия активно усиливает деятельность Нового банка развития и участвует в обсуждении новых подходов к взаиморасчетам. Косачев указал, что это особенно актуально в условиях диктата доллара и санкционного давления со стороны Запада.

Во время парламентской встречи G20 в Бразилии российская делегация встретилась с председателем федерального сената Бразилии Родригу Пашеку и другими бразильскими парламентариями, сообщает ТАСС.

Косачев отметил, что стороны достигли взаимопонимания по планам развития БРИКС, включая парламентарную координацию, что будет особенно важно в 2025 году, когда председательство в организации перейдет к Бразилии.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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