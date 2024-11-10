Фирменные ботинки БелАЗ стоят в десять раз дешевле санкционных Timberland из США

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Еще в 2020 году внимание пользователей привлекла рабочая обувь автопроизводителя из Жодино, сообщает Telegraf.news.

Фото: people.onliner.by by people.onliner.by/Максим Тарналицкий is licensed under Free More info

Ботинки в оранжевом и черном цветах с символикой БелАЗа и тиснением самосвала продаются уже более четырех лет, однако завод почти не занимается рекламой этой продукции, в результате чего для многих она стала настоящим открытием.

БелАЗ использует маркетинговый прием, похожий на тот, который применяет Caterpillar, хотя обувь американской марки изготавливают в Испании, а белорусские ботинки — в Китае.

О ботинках БелАЗ впервые заговорили осенью 2020 года, и с тех пор цена пары обуви сократилась вдвое: с 240 до 121 рубля (3600 рублей в российских деньгах).

Всего представлено пять размеров (от 40 до 44) и два цвета: оранжевый и черный. Подошва выполнена из полимерного материала, верхняя часть сделана из натуральной кожи, а шнурки изготовлены из синтетического волокна.

Уточнения

БелАЗ — Белорусский автомобильный завод. Выпустил самый большой карьерный самосвал в мире, первая модель в новом классе машин особо большой грузоподъёмности. Представлен в сентябре 2013 года, а в январе 2014 года установил рекорд Гиннесса в странах Европы и Содружества Независимых Государств (СНГ), провезя по испытательному полигону груз весом в 503,5 тонны.





Боти́нки — обувь, защищающая голеностопный сустав, в отличие от полусапожек имеет систему фиксации ноги в виде шнурков или ремней; чаще мужская, чем женская.



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