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В Роскачестве объяснили, в каких случаях мошенники могут воспользоваться деньгами по номеру карты

1:54
Экономика

Номер карты сам по себе не дает злоумышленникам возможности немедленно похитить средства со счета. Для этого им требуется дополнительная информация, которую они могут получить только с помощью манипуляций, связанных с социальной инженерией, как подчеркивают эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества, сообщает РГ.

В Роскачестве объяснили, в каких случаях мошенники могут воспользоваться деньгами по номеру карты
Фото: commons.wikimedia.org by Bogdan Hoyaux / European Commission, CC BY 4.0

Мошенники могут позвонить или отправить смс от имени банка, информируя о блокировке карты, подозрительных транзакциях или попытках кражи средств. В таких случаях они просят жертву сообщить код, полученный в смс, для разблокировки карты.

Схема мошенничества состоит в том, что преступники могут утверждать, что только сотрудники банка обладают информацией о владельце карты и ее номере. Это должно убедить жертву в том, что посторонние не могут знать столь личные данные. В результате мошенники стараются получить от жертвы дополнительные, пока еще неизвестные им, сведения о карте.

В Роскачестве также подчеркивают, что ни в коем случае не следует сообщать одноразовые коды из смс или push-уведомлений. Если вы укажете этот код мошенникам, которые уже знают другие данные вашей карты, они смогут войти в мобильное приложение банка, перевести средства, оформить кредиты и оплачивать любые покупки. Кроме того, не следует передавать CVC-код — трехзначное число на обратной стороне карты, необходимое для идентификации клиента при онлайн-покупках. Если мошенники получат доступ к этому коду, они смогут привязать карту к различным платежным сервисам и использовать ее для интернет-оплат.

Если вы уже передали свои платежные данные мошенникам и беспокоитесь о безопасности своих средств, настоятельно рекомендуется незамедлительно заблокировать карту.

Уточнения

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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