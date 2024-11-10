В Роскачестве объяснили, в каких случаях мошенники могут воспользоваться деньгами по номеру карты

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Номер карты сам по себе не дает злоумышленникам возможности немедленно похитить средства со счета. Для этого им требуется дополнительная информация, которую они могут получить только с помощью манипуляций, связанных с социальной инженерией, как подчеркивают эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества, сообщает РГ.

Фото: commons.wikimedia.org by Bogdan Hoyaux / European Commission, CC BY 4.0

Мошенники могут позвонить или отправить смс от имени банка, информируя о блокировке карты, подозрительных транзакциях или попытках кражи средств. В таких случаях они просят жертву сообщить код, полученный в смс, для разблокировки карты.

Схема мошенничества состоит в том, что преступники могут утверждать, что только сотрудники банка обладают информацией о владельце карты и ее номере. Это должно убедить жертву в том, что посторонние не могут знать столь личные данные. В результате мошенники стараются получить от жертвы дополнительные, пока еще неизвестные им, сведения о карте.

В Роскачестве также подчеркивают, что ни в коем случае не следует сообщать одноразовые коды из смс или push-уведомлений. Если вы укажете этот код мошенникам, которые уже знают другие данные вашей карты, они смогут войти в мобильное приложение банка, перевести средства, оформить кредиты и оплачивать любые покупки. Кроме того, не следует передавать CVC-код — трехзначное число на обратной стороне карты, необходимое для идентификации клиента при онлайн-покупках. Если мошенники получат доступ к этому коду, они смогут привязать карту к различным платежным сервисам и использовать ее для интернет-оплат.

Если вы уже передали свои платежные данные мошенникам и беспокоитесь о безопасности своих средств, настоятельно рекомендуется незамедлительно заблокировать карту.

Уточнения

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.



Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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