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Инвестпортфель Кубани достиг 1 триллиона рублей

1:06
Экономика

По итогам 2024 года инвестиционный портфель Краснодарского края достиг 1 триллиона рублей. Об этом сообщает издание "Ъ-Кубань", ссылаясь на слова Василия Воробьева, руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона.

Инвестпортфель Кубани достиг 1 триллиона рублей
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

В прошлом году в Кубани было подписано 91 инвестиционное соглашение, общая сумма которых составила 215 миллиардов рублей. Реализация этих проектов предполагает создание более 12 тысяч новых рабочих мест.

Воробьев отметил, что в данный момент в регионе завершаются около 100 крупных проектов с общим объемом инвестиций в 150,7 миллиарда рублей. Среди успешно реализованных инициатив можно выделить строительство санаторного комплекса в Анапе, модернизацию маслоэкстракционного завода в Кавказском районе, а также открытие инновационного центра хирургии и кардиологии в Краснодаре и ТЭС "Ударная" в Крымском районе.

Уточнения

Куба́нь — историческая область на Северном Кавказе, прилегающий к левобережью реки Кубань и её притокам до города Усть-Лабинска.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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