Россия активно экспортирует лекарственные препараты в страны Африки

Российские компании активно экспортируют лекарства и медицинские изделия в более чем 150 стран по всему миру. В частности, на африканский континент в прошлом году было направлено фармацевтической продукции на сумму свыше 72 миллионов долларов. С информацией об этом выступила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.
По словам замминистра, сотрудничество с южноафриканскими партнерами будет расширяться.
Заместитель министра пояснила, что основными потребителями российских лекарств в Африке являются Нигерия, Уганда, Алжир, Конго и Марокко. Ключевыми товарами, которые поставляются, являются вакцины, препараты для профилактики инфекций, а также противовирусные и антибактериальные средства.
Ранее замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин заявил, что к 2025 году доля российских лекарств из категории жизненно необходимых и важнейших препаратов должна составлять не менее 90% фармацевтического рынка страны.
Фармаце́втика — часть фармации, связанная непосредственно с производственно-технологическими проблемами процесса изготовления лекарственных средств и субстанций.
Инфекцио́нные заболева́ния — группа заболеваний, вызываемых проникновением в организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов, вирусов и прионов.
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