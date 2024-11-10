Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проверенные методы для восстановления плодородия грунта
В Минздраве РФ сообщили о росте ранней выявляемости рака
Канцерогены вокруг нас: как вещества и вирусы повышают риск развития рака
Лёва* из Би-2 рассказал свой страшный сон о Москве
Обзор заболеваний коры яблонь и эффективные способы их лечения
Как легко получить рельефный пресс с помощью простых упражнений
Арбуз к Новому году: секреты сохранения свежести до зимних праздников
Как скандинавская ходьба поменяет ваше здоровье и самочувствие
Эти автозапчасти чаще всего подделывают — будьте внимательны

Россия активно экспортирует лекарственные препараты в страны Африки

1:09
Экономика

Российские компании активно экспортируют лекарства и медицинские изделия в более чем 150 стран по всему миру. В частности, на африканский континент в прошлом году было направлено фармацевтической продукции на сумму свыше 72 миллионов долларов. С информацией об этом выступила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

Россия активно экспортирует лекарственные препараты в страны Африки
Фото: Pexels by RDNE Stock project, PDM

По словам замминистра, сотрудничество с южноафриканскими партнерами будет расширяться.

Заместитель министра пояснила, что основными потребителями российских лекарств в Африке являются Нигерия, Уганда, Алжир, Конго и Марокко. Ключевыми товарами, которые поставляются, являются вакцины, препараты для профилактики инфекций, а также противовирусные и антибактериальные средства.

Ранее замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин заявил, что к 2025 году доля российских лекарств из категории жизненно необходимых и важнейших препаратов должна составлять не менее 90% фармацевтического рынка страны.

Уточнения

Фармаце́втика — часть фармации, связанная непосредственно с производственно-технологическими проблемами процесса изготовления лекарственных средств и субстанций.
 

Инфекцио́нные заболева́ния — группа заболеваний, вызываемых проникновением в организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов, вирусов и прионов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков
Экономика и бизнес
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков Аудио 
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Авто
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой Аудио 
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Авто
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя Аудио 
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Кто очарован новым президентом США. Верить мирным лозунгам Трампа — нелепо и опасно Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Последние материалы
Эти автозапчасти чаще всего подделывают — будьте внимательны
Россия активно экспортирует лекарственные препараты в страны Африки
Прячут ли страусы голову в песок: Миф которому уже 2000 лет
Выяснилось, сколько красного мяса требуется человеку в неделю
Почему садоводы выбирают железный купорос для осенней обработки деревьев
Красная икра на Новый год: что нужно знать о её выборе
Загадочные круги Венеры: ученые раскрывают тайны тессер и их необычного происхождения
Врач-эндокринолог оценила чудо-препарат худеющей актрисы Марии Кожевниковой
Как спасти почву в теплице и восстановить её плодородие
Как уберечь руки в боксе? Полное руководство по выбору и уходу за перчатками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.