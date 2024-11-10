Россети выделили инвестиции на модернизацию энергосистемы Херсонской области

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Для модернизации энергетической инфраструктуры Херсонской области "Россети" выделили инвестиции в размере 3,8 млрд рублей. Значительная часть этих средств будет направлена на строительство подстанции в Геническе.

Фото: flickr.com by Matt Wiebe, CC BY 2.0

Новая подстанция мощностью 150 кВ будет оснащена двумя трансформаторами по 40 мегавольт ампер каждый. Ее строительство позволит решить проблему нехватки электроэнергии в районе, создав благоприятные условия для развития промышленности и сельского хозяйства.

Проект подстанции обойдется в 350 млн рублей и станет важным шагом в повышении надежности энергоснабжения Херсонской области.

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