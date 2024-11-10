Эксперт Рудько поделился прогнозами на декабрьские ценники красной икры

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

С приближением Нового года россияне обеспокоены ценами на красную икру, особенно после сообщений о скудном вылове лососевых. Алексей Рудько, эксперт рыбного рынка и основатель сети магазинов "Курильский берег" в России, поделился с Life. ru прогнозами, которые вряд ли обрадуют покупателей.

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Рудько отмечает, что в этом году найти недорогую икру будет непросто. Низкий улов сырья привел к тому, что икра стала дефицитным товаром. Некоторые продавцы прибегают к хитрости, чтобы увеличить продажи. По словам Рудько, в прошлом году они также ссылались на неудачный вылов, но в итоге продавали икру с прошлого сезона.

В розничных магазинах один килограмм икры будет предлагаться в районе 12-13 тысяч рублей. Цена на разные виды икры отличается. Горбуша — самая популярная и доступная, кета выше по стоимости, а нерка — самая дорогая.

Уточнения

Икра — вымётываемые в воду яйца рыб, земноводных, моллюсков или иглокожих.





Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae). Наименьший по размерам и наиболее распространённый и быстрорастущий представитель рода тихоокеанских лососей (Oncorhynchus).





Ке́та или кета́ (лат. Oncorhynchus keta) — один из наиболее массовых среди лососёвых (второе место после горбуши) и самый распространённый из видов анадромных рыб семейства лососёвых. Ценный объект промысла.





Не́рка или кра́сная, или кра́сница (лат. Oncorhynchus nerka), — вид лучепёрых рыб семейства лососёвых.





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