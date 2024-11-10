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Россия значительно увеличила поставки шоколада в США

0:57
Экономика

За последние девять месяцев 2024 года экспорт шоколада из России в США значительно вырос, достигнув 1,7 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия значительно увеличила поставки шоколада в США
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, CC BY-SA 3.0

Это в 3,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда экспорт составлял 488 500 долларов. В 2022 году объем экспорта был примерно таким же.

В то же время данные платформы ООН Comtrade показывают, что Россия экспортировала в другие страны мира 61 000 тонн шоколада на общую сумму 191 миллион долларов.

Ранее сообщалось, что в Казахстан также был увеличен экспорт сахара, чая и сладостей из России, а Индонезия получила рекордные объемы российского зерна в январе-августе.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
 

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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