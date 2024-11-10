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Как открыть ООО быстро и без головной боли в 2024 году

1:55
Экономика

Если решили открыть ООО, у вас есть два пути: зарегистрировать самостоятельно или доверить это консалтинговой компании. Первый вариант экономит деньги, но требует времени и знания тонкостей. Второй путь — быстрее и проще, но потребует затрат.

Как открыть ООО быстро и без головной боли в 2024 году
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что выбрать?

Самостоятельная регистрация сэкономит деньги, но придётся разобраться в документах, пройти инстанции и учесть все формальности. С марта 2024 года можно зарегистрировать ООО через новый сервис ФНС "Старт бизнеса онлайн" — быстро и без визита в налоговую.

Обращение к консалтинговым фирмам подойдет тем, кто ценит своё время. Стоимость зависит от пакета услуг: от базового (подготовка документов и открытие счёта) за 6 000 руб. до полного (с юридическим адресом и бухгалтерией) за 35 000 руб.

Подготовка к регистрации

1. Название — продумайте, чтобы оно соответствовало требованиям закона.

2. Юридический адрес — можно использовать домашний, но с согласия собственников жилья.

3. Коды ОКВЭД — выберите основной и дополнительные виды деятельности.

4. Уставной капитал — минимум 10 000 руб.

5. Налоги — подумайте о переходе на упрощённую систему налогообложения (УСН) для снижения налоговой нагрузки.

Если решили делать всё самостоятельно, тщательно заполните заявление на регистрацию — это частая причина отказов. Ошибки могут стоить времени и уплаченной госпошлины.

Подача документов

Документы можно подать лично, через МФЦ, по почте или онлайн с электронной подписью. Если всё в порядке, через три дня вы получите выписку из ЕГРЮЛ и устав с отметкой о регистрации.

Уточнения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — организационно-правовая форма коммерческих организаций, товариществ и обществ.

Консульти́рование также конса́лтинг (от англ. consulting — консультация) — консультирование руководителей предприятий по широкому кругу вопросов в сфере финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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