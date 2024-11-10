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Что делать, если вы нашли миллион рублей? Инструкция для счастливчиков

1:15
Экономика

Нашли миллион рублей? Приятная неожиданность, не так ли? Но что делать дальше?

Что делать, если вы нашли миллион рублей? Инструкция для счастливчиков
Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

Во-первых, возьмите паузу и не спешите тратить — эмоции могут сыграть злую шутку. Убедитесь, что это не сон.

Если деньги всё-таки ваши, подумайте о долгосрочных вложениях. Можно отложить часть на подушку безопасности, вложить в недвижимость или ценные бумаги. А может, вы давно мечтали открыть своё дело? Это шанс реализовать идею!

Ну и не забудьте немного побаловать себя — в конце концов, жизнь должна приносить радость.

Сторона закона

Просто так оставлять себе найденные деньги опасно: из-за этого могут обвинить в краже или даже в убийстве. К сожалению, это не страшилки, а реальные ситуации.

У человека, который нашёл потерянную вещь, сначала появляются обязанности, а уже потом — права. Главная из обязанностей — принять все меры для того, чтобы вернуть находку владельцу или его представителю (ст. 227 ГК РФ).

О находке нужно заявить в полицию или орган местного самоуправления, и их сотрудники будут обязаны сами постараться найти владельца.

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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