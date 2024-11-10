Кто зарабатывает больше всех в IT? Список самых топовых профессий

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

На основании данных HeadHunter, самыми высокооплачиваемыми специалистами в IT-сфере остаются DevOps-инженеры — их средний заработок составляет 234,4 тыс. рублей в месяц, увеличившись за год на 3%.

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

На втором месте по уровню дохода — дата-сайентисты, которые зарабатывают в среднем 213,1 тыс. рублей, хотя это на 3% ниже показателя прошлого года, пишет РИА "Новости".

Третью строчку рейтинга занимают программисты и разработчики, чьи зарплаты составляют примерно 147,8 тыс. рублей, что на 6% больше, чем год назад. Самый значительный рост зафиксирован у гейм-дизайнеров — их доходы увеличились на внушительные 42%, достигнув 113,4 тыс. рублей.

На фоне общего тренда, аналитики данных оказались единственными, чьи зарплаты снизились на 8%, опустившись с 120 до 111 тыс. рублей.

Уточнения

IT — информационные технологии (но может иметь и другие расшифровки, например, Ай-ти-ви — от англ. Independent Television).



За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



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