Как узнать, не числятся ли на вас кредиты

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пять эффективных способов проверить свою кредитную историю и убедиться в отсутствии незакрытых долгов назвали специалисты РБК Банки.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, CC BY-SA 4.0

Сведения о вашей кредитной истории хранятся в одном из шести бюро кредитных историй (БКИ). Чтобы узнать, где именно находятся данные, доступно несколько способов. Один из них — использование портала "Госуслуги". В разделе "Справки/Выписки" можно подать запрос, после чего придет ссылка на личный кабинет соответствующего БКИ. Там после авторизации можно ознакомиться с кредитным досье.

Альтернативный вариант — обратиться на сайт Центрального каталога кредитных историй при ЦБ РФ. Также можно направить запрос напрямую в любое из бюро кредитных историй, но эта услуга может потребовать оплаты. Например, в НБКИ за предоставление отчета взимается 300 рублей.

Ещё один простой способ — отправить запрос через ваш банк, где вы обслуживаетесь. Это может быть особенно удобно, если у банка есть доступ к вашему кредитному досье.

Дополнительно можно проверить свою кредитную историю на сайте Федеральной службы судебных приставов. Если по вашему кредиту были допущены просрочки, и кредитор уже подал иск в суд, информация о задолженности будет отображаться в базе данных исполнительных производств.

Уточнения

Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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