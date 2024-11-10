Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фобия темноты: откуда она берётся и как бороться
Почему Малави лучший скрытый уголок Африки, который стоит посетить
Топ лучших дизельных машин в России 2024 года
Стало известно, на чьём кабриолете каталась знаменитая троица в Кавказской пленнице
Сладкий характер: как вкусовые предпочтения связаны с личностными чертами
Удивительные причины выпадения волос, о которых вы не знали
Простые, но вкусные гарниры на Новый год, которые быстро готовятся
Как сделать идеальное селфи в людных местах
Лидеры надёжности среди кроссоверов: чем выделяются

Как узнать, не числятся ли на вас кредиты

1:24
Экономика

Пять эффективных способов проверить свою кредитную историю и убедиться в отсутствии незакрытых долгов назвали специалисты РБК Банки.

Как узнать, не числятся ли на вас кредиты
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, CC BY-SA 4.0

Сведения о вашей кредитной истории хранятся в одном из шести бюро кредитных историй (БКИ). Чтобы узнать, где именно находятся данные, доступно несколько способов. Один из них — использование портала "Госуслуги". В разделе "Справки/Выписки" можно подать запрос, после чего придет ссылка на личный кабинет соответствующего БКИ. Там после авторизации можно ознакомиться с кредитным досье.

Альтернативный вариант — обратиться на сайт Центрального каталога кредитных историй при ЦБ РФ. Также можно направить запрос напрямую в любое из бюро кредитных историй, но эта услуга может потребовать оплаты. Например, в НБКИ за предоставление отчета взимается 300 рублей.

Ещё один простой способ — отправить запрос через ваш банк, где вы обслуживаетесь. Это может быть особенно удобно, если у банка есть доступ к вашему кредитному досье.

Дополнительно можно проверить свою кредитную историю на сайте Федеральной службы судебных приставов. Если по вашему кредиту были допущены просрочки, и кредитор уже подал иск в суд, информация о задолженности будет отображаться в базе данных исполнительных производств.

Уточнения

Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Еда и рецепты
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут Аудио 
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Еда и рецепты
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится Аудио 
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
Садоводство, цветоводство
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя" Аудио 
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Сводка с фронта: Киев опять увидел солдат КНДР в составе армии России, Зеленский нервничает и истерит Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Последние материалы
Почему Малави лучший скрытый уголок Африки, который стоит посетить
Топ лучших дизельных машин в России 2024 года
Стало известно, на чьём кабриолете каталась знаменитая троица в Кавказской пленнице
Сладкий характер: как вкусовые предпочтения связаны с личностными чертами
Сводка с фронта: Киев опять увидел солдат КНДР в составе армии России, Зеленский нервничает и истерит
Удивительные причины выпадения волос, о которых вы не знали
Простые, но вкусные гарниры на Новый год, которые быстро готовятся
Как сделать идеальное селфи в людных местах
Лидеры надёжности среди кроссоверов: чем выделяются
Как ученые определяют возраст звезды и почему Солнце обречено на гибель
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.