Жители Польши в восточной пограничной зоне могут лишиться земель

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Жители Подляского воеводства, расположенного на восточном приграничье Польши, испытывают серьезные опасения из-за возможного изъятия их земель для реализации проекта по строительству оборонительной инфраструктуры, известной как "Восточный щит". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление юриста Камиля Сыллера:

Фото: Собственная работа by Фрэнк Винсенц, CC BY-SA 3.0

"То, что изъятия [земель] будут, — это очевидно. Эти законы предусматривают, что изменение предназначения границ частных земель, а также земель Управления государственных лесов на земли… будет возможно практически на любой пограничной линии".

Ранее сообщалось, что данная система защиты ориентирована на предотвращение угроз со стороны России и Белоруссии.

Уточнения

Пограничная зона или Зона пограничная — участок местности в виде полосы земли вдоль границы государства и территории, где ограничено свободное передвижение людей и их хозяйственная деятельность.





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