Турция обвинила Германию в задержке строительства АЭС

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что не видит юридических оснований для задержки поставок оборудования немецкой компанией Siemens для строящейся АЭС "Аккую".

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, CC BY-SA 3.0

В эфире телеканала CNN Turk он отметил, что заказ на оборудование был размещён и оплачен ещё до 2020 года, до начала конфликта на Украине и введения санкций против России. По словам Байрактара, заказчиком оборудования была российская корпорация Росатом.

Министр подчеркнул, что оборудование для атомной станции уже готово к отправке, но до сих пор не поступило в Турцию. Байрактар также отметил, что не видел полного текста от Siemens с объяснением, почему компания не может выполнить поставку.

Проект строительства АЭС "Аккую" был начат в апреле 2018 года. Ввод в эксплуатацию планируется на 2025 год, а собственником станции является дочерняя компания Росатома "Аккую Нуклеар".

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории.



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