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Турция обвинила Германию в задержке строительства АЭС

1:05
Экономика

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что не видит юридических оснований для задержки поставок оборудования немецкой компанией Siemens для строящейся АЭС "Аккую".

Турция обвинила Германию в задержке строительства АЭС
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, CC BY-SA 3.0

В эфире телеканала CNN Turk он отметил, что заказ на оборудование был размещён и оплачен ещё до 2020 года, до начала конфликта на Украине и введения санкций против России. По словам Байрактара, заказчиком оборудования была российская корпорация Росатом.

Министр подчеркнул, что оборудование для атомной станции уже готово к отправке, но до сих пор не поступило в Турцию. Байрактар также отметил, что не видел полного текста от Siemens с объяснением, почему компания не может выполнить поставку.

Проект строительства АЭС "Аккую" был начат в апреле 2018 года. Ввод в эксплуатацию планируется на 2025 год, а собственником станции является дочерняя компания Росатома "Аккую Нуклеар".

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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